Seniorin in St. Ingbert bestohlen : Dreister Diebstahl am Geldautomaten

St. Ingbert Am Silvester-Mittag (31. Dezember) gegen 13.20 Uhr ist einer 83-jährigen Frau aus St. Ingbert im Selbstbedienungszentrum der Kreissparkasse in der Fußgängerzone in St. Ingbert ein Plastikmäppchen mit Bargeld und Kontoauszügen gestohlen worden.

Die Seniorin hatte am Geldautomaten Bargeld abgehoben und Kontoauszüge ausgedruckt. Dann hatte sie das Geld und die Auszüge in ein Plastikmäppchen gesteckt und vor sich auf die Ablage am Auszugsdrucker gelegt. Plötzlich schnappte sich ein Unbekannter von der Seite das Mäppchen mit dem Bargeld und den Auszügen und flüchtete durch die Pfarrgasse. Die alte Frau rief um Hilfe. Ein Passant versuchte, den Flüchtenden einzuholen. Das gelang aber nicht. Die Polizei bittet diesen Passanten, sich bei ihr zu melden.