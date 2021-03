Feuerwehr St.Ingbert : Drei kleinere Einsätze für die St. Ingberter Feuerwehr

St Ingbert Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert ist am Dienstag, 2.März, zu drei Einsätzen ausgerückt. Gegen 15 Uhr forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr an, um eine Person in Rohrbach schonend aus dem ersten Obergeschoss zu retten.

Neben dem Löschbezirk Rohrbach kam auch die Drehleiter aus St. Ingbert zum Einsatzort. Da eine Rettung über die Drehleiter nicht möglich war, wurde die Frau mit einer Schleifkorbtrage die Treppe heruntergetragen. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung und brachte sie ins Krankenhaus.

Um 18.15 Uhr meldete sich eine Person aus einem steckengebliebenen Fahrstuhl in der Kaiserstraße in St.Ingbert-Mitte. Die Notrufstelle alarmierte die Feuerwehr St. Ingbert Da der Fahrstuhl zwischen zwei Geschossen zum Stillstand gekommen war, war die Frau gefangen. Feuerwehrleute retteten sie aus der misslichen Lage. Die Einsatzstelle übernahm dann ein Servicetechniker.