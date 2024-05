Die Ortsvorsteher-Kandidaten in der Stadt St. Ingbert Wer gewinnt den Dreikampf in Rohrbach?

Nach der Kommunalwahl am 9. Juni wird in Rohrbach in jedem Fall ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Das steht fest, seit Amtsinhaber Roland Weber (parteilos, von der CDU unterstützt) seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt hatte. Finden Wolfgang Heib (CDU) oder Martin Biedermann (SPD) als Spitzenkandidaten ihrer Parteien im Ortsrat eine Mehrheit, wären sie ganz neu im Amt. Hans Wagner (Freie Wähler) wäre zumindest wieder neu im Amt, war er doch bereits von 2004 bis 2011 Ortsvorsteher (zunächst für die CDU, ab 2009 für die Familien-Partei).