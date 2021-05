St. Ingberter Jugendspielgemeinschaft im Fußball : Eine starke Einheit im Jugendbereich

St Ingbert/Hassel/Oberwürzbach Die Premiere fand wegen Corona unter erschwerten Bedingungen statt – doch der FC Viktoria St. Ingbert, die SG Hassel und die SG Oberwürzbach setzen ihre Spielgemeinschaft im Nachwuchsbereich fort.

Viele Vereine setzen mittlerweile auf Spielgemeinschaften. Um Kräfte zu bündeln und um im Hinblick auf Trainings- und Spielstätten flexibel zu bleiben. Nicht anders sieht dies bei den Jugendfußballern des FC Viktoria St. Ingbert, der SG Hassel und der SG Oberwürzbach-St. Ingbert aus. Die im vergangenen Jahr begonnene Zusammenarbeit wird auch in der kommenden Saison 2021/22 fortgesetzt. Von der C- bis zur A-Jugend gehen die drei Vereine gemeinsam an den Start.

In jeder der drei Altersklassen, in der die Clubs gemeinsam an den Start gehen, wird ein Vereinsname im Vordergrund stehen. Die A-Junioren treten beispielsweise als SG Viktoria St. Ingbert an. Trainiert wird das Team von Benjamin Neupert und Roberto Lo Grasso.