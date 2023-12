Oberwürzbachs Dorfmitte Adventsstimmung im Haus des Dorfes

Der Schnee, der draußen alles leise macht, lässt auch die Umweltministerin und den Innenminister im Tagesgeschäft kurz innehalten und hinausschauen auf den verschneiten Spielplatz. Die „Dorfmitte am Bach“ in Oberwürzbach scheint tatsächlich unter dem Eindruck der feinen weißen Flocken an diesem Montagnachmittag innezuhalten. Adventsstimmung. Reinhold Jost und Petra Berg stehen im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses. Der große Saal ist leer und wirkt somit karg. Dafür riecht alles noch so frisch, wie nur neue Räume es vermögen. Der unwirtliche Charakter eines leeren großen Raumes stört die über 20 Menschen, die sich nahe der Eingangstür in einem Halbkreis eingefunden haben, überhaupt nicht. Für die Menschen aus dem Ortsrat, für Verwaltungsmitarbeiter und Ministerielle ist es ein schöner Termin.