Zwischen Chillen und Musik Dorffest und Kirmes locken in Hassel viele Besucher an – doch die Teenager haben eigene Pläne

Irgendwie war das Verhalten der Jugendlichen bei der diesjährigen Kirmes, die am vergangenen Wochenende traditionell wieder parallel zum Dorffest auf dem Hasseler Marktplatz stattfand, im Vergleich zu sonst etwas untypisch. Zumindest am Samstagabend bei unserem Rundgang über den kleinen Rummel im St. Ingberter Stadtteil. Die Musik war etwa am Autoskooter wie immer gut und somit auch für die Zielgruppe magisch anziehend. Dennoch war die Fahrerfrequenz etwas überschaubar. Einige der Wagen standen etwas länger in der Parkposition. Die Jugendlichen hatten irgendwie mehr Interesse daran, sich in ihren Gruppen auf der Platzmitte zu unterhalten oder sitzend auf der Bank an der nahegelegenen Bushaltestelle zu verbringen. „Wir chillen noch etwas und warten noch auf ein paar Freunde, die mit dem Ingo-Bus aus St. Ingbert kommen“, kommentierte Luisa Spengler gegenüber unserer Zeitung die Zurückhaltung der Teenager.