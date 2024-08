Dorffest und Kirmes auf dem Martplatz Das „Haseler Dorffest“ hält am Wochenende die Tradition hoch

An die kleinen Festbesucher wird in Hassel auch gedacht. Traditionell wird die Schorrenburgstraße am Samstag ab 14.30 Uhr zur Spielstraße mit vielen Spiel- und Mitmachangeboten sowie einem Luftballonwettbewerb umfunktioniert. Abends ab 20 Uhr betritt die Band „Rocket Science“ die Bühne am Marktplatz und präsentiert ein Potpourri aus Oldie-Klassikern, modernen Indie-Rock-Songs und Evergreens aus vergangenen Jahrzehnten.