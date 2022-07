Der Stadtteil feiert am Wochenende : Dorffest in Rentrisch mit Vereinen und Kitas

Rentrisch In Rentrisch wird am kommenden Wochenende vom Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juli, das Dorffest mit Kirmes gefeiert. Das Festgelände ist auf dem Briis-Sous-Forges-Platz zwischen Schulhof und Sportheim.

Am Samstag, 9. Juli, von 11 bis 17 Uhr wird das Dorffesten Rentrisch auch mit einem Familienfest und einem Tag der offenen Tür der beiden städtischen Kitas Am Stiefel und Am Spellenstein verbunden. Alle Kinder und Familien und sonstigen interessierte Besucher sind eingeladen, gemeinsam mit den Kitas zu feiern und die beiden Einrichtungen kennenzulernen. Das Fest der Kitas beginnt um 11 Uhr mit einem Bühnenprogramm auf dem Dorffestplatz. Von 12 bis 15 Uhr öffnen die Kitas ihre Türen, in den Kitas wird es in den Räumen und auf dem Außengelände verschiedene Aktionen geben Für externe Besucherinnen und Besucher werden um 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr Führungen angeboten. Von 12 bis 15 Uhr gibt es zudem ein Mittagessen auf dem Schulhof. Von 14 bis 17 Uhr werden Kaffee und Kuchen im Restaurant der Kita Am Stiefel angeboten. Von 12 bis 16 Uhr gibt es auf dem Schulhof einen Cocktailstand der Schulanfänger der Kitas Am Stiefel und Am Spellenstein mit Kindercocktails und kühlen Erfrischungen. Der Förderverein der Kita bietet zudem einen Stand auf dem Schulhof mit Glitzer-Tattoos und Luftballons. Auch an diesem Tag wird ein Kinderkarussell auf dem Briis-Sous-Forges-Platz seine Runden drehen.