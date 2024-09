Ortsrat Rohrbach Der neue Hausarzt, von dem scheinbar alle wussten

Wolfgang Heib (CDU) hatte bekanntlich im Kommunalwahlkampf angekündigt, „sich mit Ärzten in Verbindung gesetzt zu haben, die Interesse zeigen, in Rohrbach eine Praxis für Allgemeinmedizin zu eröffnen“ und als möglichen Standort den ehemaligen Blumenladen in der Ortsmitte genannt. An Heib richtete sich daher auch Wagners Frage, wie es denn um diese Pläne mit einem Hausarzt nun wirklich stehe. Der so Angesprochene konnte die Nachfrage gar nicht richtig verstehen, weil es doch bereits öffentlich bekannt sei, dass eine neuer Arzt nach Rohrbach komme. Dabei nahm Wolfgang Heib im Ortrat ausdrücklich Bezug auf einen kurz zuvor in einem Anzeigenblatt erschienene Artikel. „Dort steht alles drin, was die Rohrbacher wissen müssen.“ Der Kern der Meldung lautet: Dank Heibs Engagement werde demnächst ein neuer Hausarzt seine Praxis im ehemaligen Blumengeschäft eröffnen.