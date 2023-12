Leerstände in der City Diese vier Geschäfte in St. Ingbert schließen – das sind die Gründe

Edeltraut Redel hat ein bisschen Mühe, die Nähmaschine so in den Karton zu bekommen, dass der Deckel richtig schließt. Zwei, drei Anläufe, dann umfassen die Styroporteile den Korpus und passen endlich hinein. Redel ist kaum fertig damit, steht auch schon die Käuferin in ihrem Geschäft in der Fußgängerzone. Es sind die letzten Tage von „Stoffideen“. Und die letzten Tage ihrer Berufstätigkeit. „Ich war 52 Jahre ganztags im Beruf, das reicht jetzt“, sagt sie. Es sind freundliche, letzte Kundengespräche, die sie in diesen Tagen führt. Am 26. Januar macht sie ihre letzte Schicht in St. Ingbert. Danach möchte sie noch ein paar schöne Jahre mit ihrem Mann verbringen. Der Ausverkauf läuft.