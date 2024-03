Das interessiert Bürger an geplanter Cispa-Ansiedlung Tunnel wird zum Nadelöhr vorm neuen Cispa-Campus in St. Ingbert

Den Bebauungsplan für den künftigen „Campus Süd“ in St. Ingbert hat die Stadtverwaltung in dieser Woche in einer Digital-Veranstaltung vorgestellt, zu der insbesondere die Anwohner der Straßen „Am Güterbahnhof“, „Zur Schnapphahner Dell“ und „Im Schmelzerwald“ sowie der Lautzentalstraße eingeladen waren. Die für eine breitere Öffentlichkeit spannende Frage, was auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma „Präzisionstechnik Neumann“ im Einzelnen und ab wann gebaut wird, blieb allerdings offen. Das sei Sache des Grundstückseigentümers und des künftigen Nutzers, betonten Oberbürgermeister Ulli Meyer und Raffaella Del Fa, die Leiterin der städtischen Abteilung Stadtentwicklung, Demografie und Mobilität.