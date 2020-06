Fahndung mit Täterbeschreibung : Dieb stiehlt Crémant aus der Café-Auslage

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Zwei Flaschen Crémant d´Alcace hat ein unbekannter Täter am vergangenen Freitag, 19. Juni, zwischen 10.45 und 10.50 Uhr aus frei zugänglichen Vorraum eines Cafés in der Kaiserstraße in St. Ingbert gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, griff der Täter in der Auslage nach den Flaschen im Gesamtwert von 17 Euro und flüchtete von der Örtlichkeit. Der Besitzer des Cafés bemerkte die Tat, verfolgte den Dieb und konnte ihn schnell stellen. Der Mann übergab dann freiwillig das Diebesgut an seinen Besitzer. lief anschließend aber erneut in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 25 Jahre alm 1,70 bis 1,80 Meter groß, er hat kurze blonde Haare und einen dunkel verfärbten Schneidezahn, der auffällt. Zur Tatzeit trug er ein grünes Shirt und eine braune Jacke.