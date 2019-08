Ertappte Täter flüchten : Diebe entwenden an zwei Abenden in Folge Leergut im Kaufland

St. Ingbert Vier männliche Täter haben am Mittwoch, 7. August, und am Donnerstag, 8. August, Leergut im Kaufland in St. Ingbert gestohlen. Wie die Polizei berichtet, lag die Tatzeit jeweils in den frühen Abendstunden, aber noch in der Ladenöffnungszeit des Supermarktes.

Dabei lösten die Täter das entwendete Leergut direkt im Automaten der Leergutannahme im Kaufland ein. Am Donnerstag wurden die Täter bei der Tatausführung durch Verantwortliche des Kauflandes gestellt, konnten jedoch noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte in den Grubenweg flüchten. Die Täter verursachten laut Polizei einen Schaden in Höhe von fast 100 Euro an.