Kennzeichendiebstahl in St. Ingbert : Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Am Freitag (18. Dezember) sind zwischen 8 und 11 Uhr im Rentrischer Weg in St. Ingbert sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen an einem graufarbenen Peugeot 206 entwendet worden.

