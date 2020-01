Polizei sucht Zeugen : Täter stiehlt Frau den Geldbeutel aus der Handtasche

Foto: dpa/Oliver Killig

St. Ingbert Ein Diebstahl hat sich am Mittwoch15. Januar zwischen 12.30 und 12.45 Uhr in der Tedi-Filiale in der Kaiserstraße in St. Ingbert ereignet. Laut Polizei entwendete ein bislang unbekannter Täter den Geldbeutel der 78-jährigen Frau aus St. Ingbert, vermutlich aus der von ihr mitgeführten Handtasche.

Im entwendeten Geldbeutel befanden sich eine geringe Bargeldsumme sowie diverse Karten des alltäglichen Gebrauchs.