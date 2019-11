Täter waren zwei Frauen, zwei Männer und ein Kind : Eine Gruppe von Dieben klaut in einer Modeboutique in St. Ingbert

Foto: dpa/Monika Skolimowska

St. Ingbert Am Samstag, 23. November, gegen 10:30 Uhr haben fünf bislang unbekannte Täter in einer Modeboutique in der Fußgängerzone in St. Ingbert Oberbekleidung entwendet sowie eine im Geschäft befindliche Porzellankrone zerstört.

Hierbei entstand ein Schaden im hohen zweistelligen Bereich.

Wie die Polizei berichtet, soll es sich bei den Tätern um zwei circa 30 bis 40 Jahre alte Frauen, zwei circa 30 bis 40 Jahre alte Männer handeln. Zudem befand sich ein etwa drei Jahre altes Kind bei den Tätern. Sämtliche Täter hatten dunkle Haare, die Frauen zum Dutt sowie das Kind zum Pferdeschwanz gebunden. Die Frauen trugen zudem auffällig offene dunkle Schuhe mit Socken sowie Röcke. Einer der männlichen Täter war mit einer schwarzen Jogginghose mit gelben Streifen bekleidet.