Mit brachialer Gewalt : Diebe wollen Geldautomaten klauen

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert In der Nacht zum Montag (26. April) sind Unbekannte in St. Ingbert bei dem Versuch gescheitert, einen kompletten Geldausgabeautomaten zu stehlen. Wie die Polizei erst am Dienstagvormittag mitteilte, versuchten die Täter gegen 4.20 Uhr, den im Obi-Markt in der Oststraße aufgestellten Geldautomaten mit einem Fahrzeug aus der Halterung zu ziehen.

Nach dem erfolglosen Versuch flüchteten die unbekannten Männer. In Zusammenhang mit dieser Tat könnte ein roter Geländewagen stehen, der am Montag gegen 11 Uhr in Saarbrücken in der Nähe der Goldenen Bremm aufgefunden wurde. Das Fahrzeug mit belgischen Kennzeichen war auf einem Grünstreifen in der Untertürkheimer Straße abgestellt worden. Die Ermittlungen des Dezernats für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums zur Tat und dem Fahrzeug laufen auf Hochtouren.