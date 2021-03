Das Opfer bemerkte nichts : Lange Finger in der Handtasche

Foto: dpa/Federico Gambarini

St Ingbert Einer 62-jährigen Frau ist am Samstag (20. März) zwischen 11 und 11.15 Uhr in der Oststraße in St. Ingbert-Mitte ihr Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden, ohne dass sie es sofort bemerkte.

Die Geschädigte trug sie ihre Handtasche um den Hals. Sie konnte nur angeben, dass ihr im Bereich der Brottheke eines Geschäftes eine Person nahegekommen sei, und dass sie in diesem Bereich auch leicht angerempelt worden sei.