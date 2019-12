Polizei sucht Zeugen zu Taten in St. Ingbert : Unverschlossene Autos laden Diebe zu ihren Taten ein

St. Ingbert - Am frühen Montagmorgen, 30. Dezember, hat sich gegen 2.50 Uhr in der Straße Zu den Pottaschwiesen in St. Ingbert-Mitte ein Diebstahl aus einem Pkw ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34-jähriger St. Ingberter in seinem Pkw den Schlüssel zu seinem Wohnanwesen sowie für das Auto seiner Ehefrau aufbewahrt.

Die Täter entwendeten die Schlüssel, durchsuchten beide Fahrzeuge und begaben sich sogar in das Haus der Geschädigten, wo sie die Handtasche der Ehefrau samt Inhalt entwendeten. Obwohl der Mann die Tat schon in der Nacht entdeckt hatte, alarmierte die Polizei erst am folgenden Morgen.

Noch während Beamte der Polizei St. Ingbert am Montagvormittag den Sachverhalt in den Pottaschwiesen aufnahmen, meldete sich ein weiterer Anwohner aus der nur rund 400 Meter entfernten Gerstbuschstraße in St. Ingbert. Auch hier wurde vermutlich in der Nacht zu Montag ein Pkw von unbekannten Tätern durchsucht. Dem 39-jährigen Autobesitzer wurden dabei Kleingeld und ein Taschenmesser entwendet, das in dem Fahrzeug lag. Die betreffenden Fahrzeuge wurden laut Polizei bei der Tatausführung in keinster Weise beschädigt, so dass die Möglichkeit bestehe, dass die handelnden Täter jeweils unverschlossene Fahrzeuge angegangen sind.