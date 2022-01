Diebstähle in St.Ingbert : Dieb nutzt in Rohrbach Hilfsbereitschaft aus

Rohrbach Am Nachmittag und Abend des vergangenen Freitags (21.Januar) ist es gegen 16.30 Uhr und 18 Uhr in der Straße „Am Fichtenkopf“ und in der Straße „Gutenbergring“ in Rohrbach zu einem Diebstahl und dem Versuch eines Diebstahls gekommen.

In beiden Fällen gab ein Mann gegenüber den Hausbesitzern vor, dringend zur Toilette zu müssen und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnungen. Bei der ersten Tat wurde nichts entwendet, Diebesgut war allerdings bereits zur Wegnahme bereitgelegt. Bei der zweiten Tat wurde ein Notebook entwendet. Der Täter flüchtete mit seiner Beute an dem Geschädigten vorbei. In beiden Fällen wurde der Täter von den Opfern als dunkel gekleideter junger Mann beschrieben.