Dreister Diebstahl : Diebe entwenden mehrere Gartenmöbel

In einer Erdgeschosswohnung in der Hildegardstraße in St. Ingbert haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 26. Oktober ab 17 Uhr und Mittwoch, 28. Oktober bis 15 Uhr einen Diebstahl verübt. Sie entwendeten von der frei zugänglichen Terrasse des Mehrparteienhauses mit betreutem Wohnen einen Gartentisch mit Glaselement und einen Fußableger im Gesamtwert von rund 150 Euro.