Tatwaffe Verbundstein : Dieb schlägt Scheibe eines Audi ein

Rohrbach In der Nacht zum Samstag hat ein bislang Unbekannter an einem vor dem Bahnhof in Rohrbach abgestellten Audi A3 die Fahrerscheibe eingeschlagen und verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen.

Die Scheibe wurde mittels eines großen Verbundsteins eingeschlagen, der vor Ort von einer Baustelle stammte.