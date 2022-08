Diebstahl an KFZ in St. Ingbert : Spiegelglas eines BMW ist weg

Foto: dpa/Jens Wolf

St Ingbert In der Nacht auf Freitag (5. August) wurde an einem in der Eichendorffstraße in der Nähe des Hangweges geparkten BMW ein Glaselement am Außenspiegel abmontiert und entwendet. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

