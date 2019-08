Event : Führung durchs Besucherbergwerk

St. Ingbert Bereits zum vierten Mal findet der Tag der offenen Tür im Besucherbergwerk Rischbachstollen am Samstag, 31. August, in St. Ingbert statt. Normalerweise ist dieser Stollen nur für Gruppenführungen geöffnet.

Aber an fünf Samstagen im Jahr können auch Einzelpersonen ihn besichtigen. Der Rischbachstollen ist Teil des ehemaligen Steinkohlebergwerks St. Ingbert und wird durch ehrenamtliche Helfer am Leben erhalten. Wie immer gibt es viel zu sehen und zu erfahren über das Leben unter Tage. Auch die Geschichte des Kohlengrabens in St. Ingbert vor über 400 Jahren und warum es zur Schließung der Grube kam, kann man bei dieser Führung erfahren.