Kostenpflichtiger Inhalt: Lebensmittelverteilung in St. Ingbert : Ein Wiedereinstieg mit vielen Neuerungen

Noch sind die Kisten und Körbe bei der St. Ingberter Tafel leer, doch schon bald werden die freiwilligen Helfer die Regale wieder füllen. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Nach vier Monaten Corona-Schließung nimmt die Nebenstelle St. Ingbert der Homburger Tafel ab Mitte Juli wieder ihre Arbeit auf.

Wenn die St. Ingberter Nebenstelle der Tafel am 14. Juli zum ersten Mal nach der Corona-Pause wieder in den Normalbetrieb geht, sind es fast auf den Tag genau vier Monate, in denen ihre Arbeit ruhte. Zwar brachten die ehrenamtlichen Helfer in dieser Zeit noch das Schulobst, doch das Einsammeln der Lebensmittel und deren Lieferung übernahm in dieser Zeit die Initiative „St. Ingbert hilft“. Am vergangenen Freitag trafen sich Roland Best, Vorsitzender der Tafel Homburg, und Teile des Tafel-Teams sowie Christina Wieth, ehrenamtliche Beauftragte des Oberbürgermeisters der Mittelstadt St. Ingbert für Soziales und Integration, um zu beraten, wie die Tafel am Mathildenstift wieder „hochgefahren“ werden kann.

Was die Lebensmittelausgabe und -lieferung angeht, fährt „St. Ingbert hilft“ sein Engagement zurück, wird aber hilfsbedürftigen Bürgern in anderen Angelegenheiten weiterhin zur Seite stehen. Die Liste mit den Namen derjenigen, die in den vergangenen Wochen eine Lieferung mit Waren des täglichen Bedarfs erhielten, geht an die Tafel, so dass niemand der neu Hinzugekommenen auf die Lebensmittel verzichten muss. „Es haben sich bei ,St. Ingbert hilft‘ mehrere Menschen gemeldet, die vorher nicht zur Tafel gegangen sind“, sagt Christina Wieth, „entweder war die Scham groß, bei der Tafel gesehen zu werden, oder die Bedürftigkeit hat durch Corona wirklich zugenommen.“ Am 23. Juni wird das letzte Schulobst ausgeliefert, dann die Notausgabe beendet, bevor am 13. Juli das Tafel-Team mit Reinigungsarbeiten und dem Auffüllen der Regale beginnt. Einen Tag später startet die erste Ausgabe nach der Corona-Pause. Bisher war die Ausgabe immer mittwochs, jetzt wird sie dienstags und freitags von 11 bis 12 Uhr sein. Die Mitarbeiter der Tafel bitten ihre Kunden darum, eigene Taschen und Beutel mitzubringen. Die bei der Tafel mit Lebensmitteln gefüllten Körbe werden dann vor Ort direkt in die eigenen Behältnisse umgefüllt. Für jede Lieferung oder Abholung werden vier Euro erhoben.

Vor Corona hatte die Nebenstelle St. Ingbert der Tafel 15 Hauslieferungen in der Kartei, wie viele es künftig werden, wissen die Freiwilligen noch nicht. „Die Hauslieferung ist derzeit die größte Unbekannte“, sagt Roland Best, der sich aber der Unterstützung von „St. Ingbert hilft“ sicher ist, die bei Bedarf einmal wöchentlich den Lieferservice übernehmen kann. Und noch etwas ist neu: Mussten sonst bei der Ausgabe die Tafel-Ausweise vorgezeigt werden oder neue Nutzer ihre Bedürftigkeit nachweisen, fällt diese Kontrolle bis auf Weiteres weg.