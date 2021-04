Blick nach Radebeul : Die Städtepartnerschaft mit Leben füllen

Der Weinberg unterhalb der Trattoria del Postillione ist für Bert Wendsche eine Herzensangelegenheit. Der Radebeuler Oberbürgermeister kommt immer wieder nach St. Ingbert, um zwischen den Reben zu arbeiten. Foto: Michael Haßdenteufel/Michael Hassdenteufel

St Ingbert/Radebeul Die Verbindungen nach Radebeul bestehen seit über 30 Jahren. Zu Besuch nach St. Ingbert kommt Oberbürgermeister Bert Wendsche immer gerne.

Im Jahr 1988 schlossen St. Ingbert und Radebeul eine Städtepartnerschaft. Eineinhalb Jahre später fiel die Mauer, Deutschland wuchs zusammen. 1990 auch offiziell. Dreißig Jahre deutsche Einheit – das sollte auch im Rahmen der Städtepartnerschaft gefeiert werden, doch Corona machte auch dieses Vorhaben zunichte. Stattdessen beleuchten wir im Rahmen einer kleinen Serie der Saarbrücker Zeitung verschiedene Aspekte der kommunalen Partnerschaft. Heute kommt Bert Wendsche zu Wort, der Oberbürgermeister der Stadt Radebeul.

„Ich kam mit der Städtepartnerschaft erstmals in Berührung, als ich 2001 mein Amt antrat. Damals habe ich Winfried Brandenburg getroffen, den Senior-OB, der kurz vor seinem Amtsende stand. Ich selbst war gegen ihn der Jungspund, der eine Menge lernen konnte. Menschlich verstanden wir uns sehr gut, und auch bis heute ist der Kontakt nicht abgerissen“, erzählt Wendsche im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Anfangs war es vor allem der Kontakt der Verwaltungen, der sehr wichtig war. Zu lernen, wie andere Verwaltungen es machen, sich zurechtzufinden im Regelwerk des Kommunalrechts. Die Städtepartnerschaft hatte konkreten Nutzen, weil man sich gegenseitig half.

Auch der inhaltliche Reiz der Beschäftigung mit der Partnerstadt blieb. Wendsche: „Wir haben es gemeinsam geschafft, ein Loch in die Mauer reinzukriegen. Wir jungen Bundesländer haben unsere Rolle gefunden, wir finden uns zurecht. Wir werden in St. Ingbert und in Sachsen immer unterschiedliche landsmannschaftliche Prägungen haben, und trotzdem sind wir eine Bundesrepublik. Im Umgang mit unseren St. Ingberter Freunden haben wir dabei erlebt, dass sich die Saarländer und die Sachsen erstaunlich ähnlich sind.“

Wendsche will auch in Zukunft die Städtepartnerschaft mit Leben füllen. „Ich hatte Gespräche mit Ulli Meyer. Wir wollen die Vereine wieder zusammenbringen, wir wollen kulturelle Begegnungen, wir wollen aber auch inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen Bild, das die Menschen in unseren Städten von Deutschland haben.“ Schließlich soll das große Fest zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit auch im Reigen der Partnerstädte gefeiert werden, allerdings wohl erst im nächsten Jahr. „Die 30+2 werden wir dann gemeinsam in Angriff nehmen, wenn die Menschen den Kopf wieder frei haben für solche Themen.“

Persönlich nahm Bert Wendsche in seinen zwanzig Jahren Amtszeit viele Eindrücke aus St. Ingbert mit. „Das begann damals mit der Verabschiedung Brandenburgs mit einem großen Zapfenstreich. So etwas hatte ich nie erlebt, es war ein Ereignis, das mir tief zu Herzen ging.“ Ganz anders geartet sein Auftaktbesuch bei Georg Jung, der Wendsche das erste Bierfass zum Ingobertusfest anschlagen ließ. „Ich komme aus einer Weinstadt, hatte noch nie ein Fass angeschlagen. Ich war schweißgebadet allein bei der Vorstellung. Und prompt ging es dann auch daneben, wir alle wurden mit Bier geduscht, es war der Horror“, erzählt er schmunzelnd. Oder die Einkehr in eine St. Ingberter Wanderhütte, bei der er mit der Speisekarte, die ausnahmslos saarländische Hausmannskost enthielt, nicht klarkam. Die Wirtin holte ihn mit in die Küche, spendierte erst mal einen Schnaps, und erklärte Kochtopf für Kochtopf. „Diese Herzlichkeit hat mich überwältigt.“

Da gibt es dann noch einen Fixpunkt, der ihm heilig ist. „Der Radebeuler Weinberg in St. Ingbert schafft jedes Jahr den Anlass, zum Schneiden der Reben in die Partnerstadt zu kommen. „Schade, dass wir es wegen Corona nun zweimal ausfallen lassen mussten. Aber wir werden damit weitermachen.“ Es ist Tradition, dass die beiden Oberbürgermeister gemeinsam die Reben im Weinberg schneiden. So wie es Tradition ist, dass sich Radebeuler und Besucher der Stadt Radebeul bei allen möglichen Gelegenheiten dort vor dem Rathaus vor dem Hintergrund einer St. Ingberter Lore mit saarländischen Kohlen treffen und fotografieren.