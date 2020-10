Gartenwettbewerb in St. Ingbert : Wohlfühlorte für Hummel, Biene, Schmetterling und Co.

St. Ingbert 17 naturnahe Gärten in St. Ingbert wurden mit Gartenplaketten ausgezeichnet.

Seit nunmehr vier Jahren gibt es in St. Ingbert den Gartenwettbewerb und noch nie war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger so groß wie in diesem Jahr. Insgesamt 26 Teilnehmer hatten ihre Gärten zur Beurteilung angemeldet, 17 davon erfolgreich. Alle Gärten, die begutachtet wurden, tragen maßgeblich zum Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhöhung der Artenvielfalt in unserer Stadt bei.