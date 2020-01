Starke Kombination : Swing-Kids und Polizei: Da ist Musik drin

Swingtanz-Termine

Der nächste Termin mit der Bigband der Polizei des Saarlandes ist am Donnerstag, 13. Februar. Um 20.15 Uhr geht es los mit einem kostenlosen Schnupperkurs in Swingtanz. Ab 21 Uhr spielt die Bigband. Nach 23 Uhr geht es noch weiter mit DJ Musik. Getanzt wird im Studio 30 in der Mainzer Straße 30.

Weitere Infos zu Lindy Hop und Kursen im Internet unter www.nikandjovanna.com