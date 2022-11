St. Martin in St. Ingbert : St. Martin zieht durch St. Ingberts Stadtteile

Martinsfeuer wie hier in Oberwürzbach gibt es in den nächsten Tagen in allen fünf St. Ingberter Stadtteilen. Foto: Walter Götz

Rohrbach Von diesem Mittwoch bis am kommenden Freitag gibt es Umzüge, die mit großen Feuern und Feiern enden.

St. Ingbert-Mitte: Am Freitag, 11. November, nimmt der Umzug um 17.30 Uhr an der Alten Kirche in Richtung Polizei Aufstellung. Gemeinsam mit dem Heiligen Martin ziehen die Teilnehmer durch die Stadt und die Gustav-Clauss-Anlage. Für den gemütlichen Ausklang am Feuer dürfen Brezeln, Punsch oder Glühwein selbst mitgebracht werden. Die Feuerwehr bietet dort aber neben Getränken auch Würste an. Auf Fackeln bitten die Organisatoren aus sicherheitstechnischen Gründen zu verzichten. Bei schwieriger Wetterlage informiert die Pfarreihomepage, ob der Umzug stattfinden kann. Im Zuges des Umzuges muss die Poststraße zeitweise auf eine Fahrspur verengt werden, der Verkehr wird in die Ludwigstraße abgeleitet. Hier kann es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Kita der protestantischen Christuskirche organisiert bereits an diesem Mittwoch, 9 November, einen Martinsumzug. Der Zug startet um 17.30 Uhr an der Kita, zieht mit Gesang und im Licht der Laternen über die Albert-Weisgerber-Allee durch das Viertel und endet mit einem Martinsspiel wieder an der Kita.

Dort laden die Kahlenbergfreunde zum Martinszug ein. Der Umzug findet am Freitag, 11. November, statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Schulhof der Pestalozzischule. Nach der Eröffnung durch Pfarrer Alexander Klein zieht der Martinszug mit dem Heiligen St. Martin hoch zu Pferd, begleitet vom Musikverein und der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach, zum Parkplatz vor dem Haus der Kahlenbergfreunde. Dort findet der Abschluss mit einem Martinsfeuer statt. Für Essen und Getränke ist vor Ort gesorgt.

Hassel: Am Donnerstag, 11. November, sind Kinder mit ihren bunten Laternen und die Erwachsenen eingeladen, am Hasseler Martinsumzug teilzunehmen. Die Martinsfeier beginnt um 17.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst auf der Wiese hinter der katholischen Pfarrkirche. Im Anschluss daran stellt sich der Martinsumzug in der Blumenstraße auf. Der Zug führt durch die Blumenstraße, Schorrenburgstraße, Schulstraße zum Schulhof der Grundschule Am Eisenberg. Dort entzündet die Freiwillige Feuerwehr ein großes Martinsfeuer. An der Grundschule werden die Martinsbrezeln verteilt. Bons für die Brezeln gibt es in der Grundschule Am Eisenberg, in den beiden Hasseler Kindergärten und bei Schreibwaren Berger. Die Hasseler Pfadfinder werden auch in diesem Jahr wieder Getränke anbieten. Am Verkaufsstand können auch noch Martinsbrezeln gekauft werden. Die Pfadfinder führen auch in diesem Jahr den Verkauf ehrenamtlich durch. Der Verkaufserlös dient zur Deckung der Kosten für die Martinsfeier.

Oberwürzbach: Am Donnerstag, 10. November, findet der traditionelle Martinsumzug in Oberwürzbach statt. Er startet um 17.30 Uhr auf dem Schulhof der Hasenfelsschule, wo sich die Kinder zum Umzug aufstellen. Das Martinsspiel in der Kirche entfällt auch in diesem Jahr. Der Martinsumzug wird wie immer von der Freiwilligen Feuerwehr Oberwürzbach und dem Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn begleitet. Gemeinsam mit St. Martin hoch zu Pferd geht der Zug durch den Ort zum Martinsfeuer vor der Oberwürzbachhalle. Nach dem gemeinsamen Abschlusslied bekommt jedes Kind die traditionelle Martinsbrezel. Sofern das Wetter mitspielt, lädt der Kulturring noch zum Verweilen bei einem Becher Glühwein oder Kaltgetränk im Außenbereich ein. Bei Regen kann der Umzug nicht stattfinden.