Nikolaus in St. Ingbert Egon Irmschers letzte Tour als Nikolaus

So waren schließlich alle Kinder begeistert vom Besuch des heiligen Mannes, und sie sangen ihm gerne ein Lied zum Abschied. Dann kam noch einer, der mit ihm reden wollte. Oberbürgermeister Ulli Meyer dankte dem früheren städtischen Amtsleiter für das, was er bei den Kindern in den städtischen Kindertagesstätten bewegt habe. 35 Jahre lang ein wenig weihnachtlichen Zauber in die Kita-Gruppen zu bringen, das würdigte Meyer als herausragende Leistung. Ein wenig Stärkung gab es für den Nikolaus, und den Glückwünschen des Oberbürgermeisters schloss sich auch die Kita Luitpoldschule an. Felix, Nadjes und Helena überreichten dem sichtlich gerührten heiligen Mann einen Präsentkorb, an dem Stefanie Schales maßgeblich beteiligt war. Sie ist zwar mittlerweile auch schon in Rente als Kita-Leiterin, aber diesen Termin ließ sie sich nicht entgehen. Ebenso wenig wie Birgit Schöndorf, die frühere Sozialarbeiterin der Stadt, die im wirklichen Leben Egon Irmschers Lebensgefährtin ist. Der wiederum freute sich, auf seinem Weg zum „Nikolaus im Ruhestand“ so viel Ehre zu erfahren. Und er hielt sich dann doch noch etwas länger in der Kita Luitpoldschule auf, und es wurden alte Geschichten aufleben gelassen, von Besuchen, die der Nikolaus bei Kindern städtischer Bediensteter machte, oder vom Besuch bei den Kindern der Kita Rohrbach, die den heiligen Mann in den Wald bestellt hatte, wohin die Kinder am Nikolaustag eine Wanderung machten.