Kinowerkstatt St. Ingbert : Die Kinowerkstatt macht weiter Programm

Albrecht Schuch als Thomas Brasch und Jella Haase als Katarina in einer Szene des Films „Lieber Thomas“. Der Film läuft an diesem Donnerstagabend in der Kinowerkstatt in der Pfarrgasse. Foto: dpa/Peter Hartwig

St Ingbert Während im Veranstaltungsbereich wegen Corona eine Absage die nächste jagt, werden in der Pfarrgasse Unterhaltungs-Angebote gemacht.

Neben dem Film „Das schönste Mädchen der Welt“ (Freitag, 31. Dezember, 19 Uhr, und Samstag, 1. Januar, 19 Uhr), einer modernen Variante der berühmten Geschichte von „Cyrano de Bergerac“, zeigt die Kinowerkstatt an diesem Donnerstag, 30. Dezember, noch einmal um 19 Uhr „Lieber Thomas“ von Andreas Kleinert. Kleinert verbindet in dem Film das Reale mit dem Träumerischen, um mit Albrecht Schuch und Jella Haase in den Hauptrollen von Thomas Braschs Leben und Wirken zu erzählen.

Ergänzend läuft der Film von Thomas Brasch „Engel aus Eisen“. Es ist der Erstlingsfilm von Thomas Brasch, für den er den Bayrischen Filmpreis erhielt, am Sonntag, 2. Januar, um 19 Uhr. Es ist die wahre Geschichte eines jugendlichen Banditen, Gladow, im geteilten Berlin zur Zeit der sowjetischen Blockade (1948/49), der zusammen mit einem ehemaligen Henker die Verwirrung in der Stadt ausnutzt und Raubüberfälle im großen Stil organisiert. Mit beeindruckend dichten Szenerien, die den Geist jener Zeit widerspiegeln, und Hauptfiguren, in denen sich die Widersprüche und die Verstörung der Menschen nach dem Krieg besonders deutlich zeigen. Es spielen Hilmar Thate, Katharina Thalbach, Ullrich Wesselmann, Karin Baal, Ilse Pagé, Hanns Zischler, Jürgen Flimm, Kurt Raab und andere.

Der Film „Eine Insel namens Udo“ von Markus Sehr mit Kurt Krömer und Fritzi Haberlandt läuft am Montag, 3. Januar um 19 Uhr. Udo hat ein Problem, er leidet unter „Schwersichtbarkeit“. Seine Mitmenschen nehmen ihn nicht wahr, übersehen ihn und bemerken ihn nur, wenn er sie direkt anspricht. Daher hat er in einem Kaufhaus, in dem er als Ladendetektiv arbeitet, auch eine Behausung in einem Zelt in der Trekking-Abteilung gefunden. Der einzige Mensch in seinem Leben ist die transsexuelle Parfüm-Verkäuferin Amanda. Sein Leben wird völlig durcheinander geworfen, als ihn Jasmin im Kaufhaus anspricht: Sie kann ihn sehen. Udo ist außer sich vor Begeisterung. Eine Liebesbeziehung zwischen beiden entwickelt sich, bei der sich Jasmin mehrfach wundert, warum ihrem Begleiter ständig die kuriosesten Dinge zustoßen. Ihm wird die Tür vor der Nase zugeschlagen, er bekommt Frisbee-Scheiben an den Kopf und wird von einem Auto angefahren. Udo muss sich outen und Jasmin gestehen, dass nur sie ihn sehen kann.