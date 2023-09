Übung Die Jugendfeuerwehr probte in Oberwürzbach den Ernstfall

Oberwürzbach · Schallendes Martinshorn und eine Vielzahl an Feuerwehrfahrzeugen sorgten vergangene Woche für einen unruhigen Samstagnachmittag in Oberwürzbach. Ursache des Großaufgebotes war die Jahresabschlussübung der Jugendfeuerwehr auf Stadtebene, wie ein Feuerwehrsprecher in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

22.09.2023, 13:07 Uhr

Die Jugendfeuerwehr übte die Brandbekämpfung der Kirche über mehrere Strahlrohre und die Drehleiter. Foto: Jung/Drohneneinheit Feuerwehr