Wasserversorgung im Saarpfalz-Kreis : Die Grünen protestieren

St. Ingbert/Blieskastel Auch der St. Ingberter Bürgermeister Markus Schmitt (Grüne) übt scharfe Kritik an den MEG-Plänen: „Trinkwasser ist kein normales Handelsgut. Die Zeiten, in denen wir über scheinbar unbegrenzte Vorräte an sauberem Trinkwasser verfügten sind vorbei,“ so Schmitt in einer Mitteilung.

Auch die Blieskasteler Bündnisgrünen sind mit den MEG-Plänen nicht einverstanden: „Die geplante Mehrförderung entspricht in etwa dem Verbrauch einer zusätzlichen Stadt in der Größe von Blieskastel. In Zeiten geringer Niederschläge und ausgetrockneter Wälder brauchen wir keinen Großkonzern, der unser Grundwasser abpumpt, durch halb Deutschland karrt und dabei noch jede Menge an Plastikmüll produziert wird. Wir sollten als Nachbarkommunen daher ein Auge auf dieses Vorhaben in Kirkel werfen,“ sagte die Vorsitzende der Blieskasteler Grünen, Lisa Becker.