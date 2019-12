Serie Menschen im Regionalverband : Die Geflügelzucht hält einen Ensheimer jung

Helmut Bauer aus Ensheim ist leidenschaftlicher Geflügelzüchter. Auf dem Foto ist er mit einem Zwerg-Wyandotte-Hahn zu sehen. Foto: Heiko Lehmann

Ensheim Helmut Bauer (70) kümmert sich seit seiner Jugend um das Wohlergehen seiner gefiederten Schönheiten. Und das mit Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Genau so entspannt wie Helmut Bauer war an jenem Freitagabend sein Hahn, der sich ganz ruhig auf seinem Arm streicheln ließ. Den ganzen Tag über hatten Bauer und die Mitglieder des Rassegeflügel-Zuchtvereins (RGZV) Ensheim die Sporthalle des Dorfes für ein großes Ereignis zurechtgemacht: eine Lokalschau und die Kreis-Ziergeflügelschau. Helmut Bauer und sein prächtiger Hahn machten auch mit. Der 70-Jährige ist seit 25 Jahren der Vorsitzende des Vereins und mit Geflügel sowie vielen weiteren Tieren von Kindesbeinen an vertraut.

„Früher lebten sogar ein Rehbock und ein Fuchs bei uns im Garten. Wir hatten beide mit der Flasche aufgezogen, und sie wollten bei uns bleiben“, erzählt der Ur-Ensheimer. Bauer ließ sich bereits mit 14 Jahren in die Verantwortung für die Geflügelzucht nehmen. „Damals fuhren mein Opa und ich nach Brebach an den Bahnhof und holten einen Hahn und fünf Hennen ab. Ich weiß das noch ganz genau. Damals habe ich angefangen, mich für die Sache richtig zu interessierten“, blickt der Ensheimer 56 Jahre später zurück. Er eiferte dem Großvater in vielem nach. Auch bei der Berufswahl. Bauer entschied, sich seinen Lebensunterhalt als Fahrlehrer zu verdienen.

Das Hobby, die Geflügelzucht, nimmt seit je her sehr viel Zeit in Anspruch, weil Bauer sich richtig um seine Hühner kümmern möchte. „Ich mache das zusammen mit meinem Bruder Hermann. Wie sind täglich etwa zwei bis drei Stunden bei den Tieren. Samstags sind es sechs Stunden, dann machen wir alle Ställe gründlich sauber“, erzählt der 70-Jährige. Helmut und Hermann haben zusammen 21 Hühner. Hinzu kommen Tauben, Goldfasane, Rebhühner und Wachteln. Sonntags wurden in der Ensheimer Halle mehr als 100 Tiere ausgestellt und bewertet. Preisrichter überprüfen die Gesundheit der Tiere und vor allem das Aussehen. Anschließend entscheiden die Juroren, wer die Schau der gefiederten Schönheiten gewonnen hat.