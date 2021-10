Erste Infos von Polizei und Stadt : Was Sturm „Ignatz“ in St. Ingbert anrichtete

Heftige Windböen zogen am Donnerstag auch über St. Ingbert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

St. Ingbert Mit heftigem Rauschen zogen Windböen am Donnerstagmorgen über das Stadtgebiet. Feuerwehr und Polizei waren mehrfach im Einsatz. Bäume waren auf Straßen gestürzt.

St. Ingbert Auch im Stadtgebiet von St. Ingbert hat das Sturmtief „Ignatz“, das Donnerstag früh unsere Region erreicht hat, Spuren hinterlassen. Nach Angaben der Polizeiinspektion in der Mittelstadt wurden am Donnerstag ab 6 Uhr insgesamt zwölf größere Einsätze verzeichnet. Eine solche Einsatzzahl bestätigte auf Nachfrage auch die Stadt St. Ingbert für die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Meist blieben die heftigen Sturmböen ohne Folgen, zweimal wurden jedoch Autos in Folge des böigen Windes beschädigt.

In der Poststraße in St. ingbert-Mitte hatte sich gegen 6.30 Uhr ein großer Sonnenschirm vor einem Lokal selbstständig gemacht und war gegen ein parkendes Auto geweht worden. Aus der Jugendheimstraße in Rohrbach wurde gegen 8.30 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet, der einen Pkw unter sich begraben hatte. Baum und Fahrzeug standen jedoch auf einem Privatgelände, so dass der öffentliche Verkehr nicht beeinträchigt war.

Sturmbegleitet war am Donnerstag auch die Müllabfuhr in St. Ingbert-Mitte und Oberwürzbach. Nach Angaben der Stadt mussten die Mitarbeiter des Bauhofs auf ihrer Tour die eine oder andere graue Tonne aufrichten, die der Wind umgestoßen hatte, sowie kleinere Bäume und Äste zur Seite räumen. Am Nachmittag setzt der Baubetriebshof in einer Sonderschicht auch noch die Kehrmaschine, um die am stärksten mit kleinen Ästen und Laub verschmutzen Straßen zu säubern.