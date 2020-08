Wanderhütten rund um St. Ingbert : Das Zentrum eines starken Vereins

Exklusiv Rohrbach Die Edelweiß-Wanderer treffen sich mitten in einem Wohngebiet Rohrbachs. Ihre Hütte ist inzwischen eine Dorfwirtschaft geworden.

„Der Verein braucht die Hütte, um sich zu finanzieren. Wir machen viele Vereinsveranstaltungen, die Geld kosten, und wir geben auf unterschiedlichste Art das erwirtschaftete Geld wieder an die Mitglieder zurück. Ohne die Hütte wäre das bei einem sehr bescheidenen Mitgliedsbeitrag nicht möglich“, so der Schriftführer. Die Hütte selbst ist zur Rohrbacher Dorfwirtschaft geworden. An normalen Hüttentagen sind es beileibe nicht nur Vereinsmitglieder, die in den Gutenbergring kommen. Mittwochs, samstags und sonntags trifft man sich hier, um gemütlich beim Bier oder Wein zu plauschen, vergangene Wanderungen Revue passieren zu lassen und neue Wanderungen zu planen. Eine Hüttenküche gibt es nicht, nur die Möglichkeit, einen Imbiss zu bereiten. So beschränkt sich das Speisenangebot meist auf kleine Gerichte und selbst gebackenen Kuchen.