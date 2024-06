BSG St. Ingbert Wenn ein Traum in Erfüllung geht

Das Endspiel gegen den BSV Walldorf war dann an Spannung kaum zu überbieten. „Vor den beiden letzten Einzeln stand es 4:4. Aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses war klar, dass wir beide Einzel gewinnen mussten“, erzählt Schmitt. Sowohl Czarny als auch Schmitt selbst behielten die Nerven und konnten ihre Partien gewinnen. „Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, freut sich Schmitt und ergänzt: „Als bei der Abschlussfeier der Queen-Kultsong ,We are the champions‘ für uns gespielt wurde, war das Gäsenhaut pur. Joshua Wagner, der alle seine Einzelspiele gewonnen hatte und damit unser Titelgarant war, durfte die Meisterschale entgegennehmen und gen Himmel strecken“, berichtet Schmitt.