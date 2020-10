Kabarett in St. Ingbert : „Die Ähn un das Anner“ ersetzen „S’Irenen“

Kabarett in St. Ingbert

Das Kabarett „Kluger Klatsch unn dumme Sprüch“ mit Alice Hoffmann und Bettina Koch gibt es am 15. Oktober in St. Ingbert zu sehen. Foto: Iris Maria Maurer

St. Ingbert Alice Hoffmann und Bettina Koch spielen am Donnerstag, 15. Oktober, in der Stadthalle St. Ingbert.

Am 15. Oktober hätten die S’Irenen gerne in der St. Ingberter Stadthalle die Premiere ihrer Revue „Komm back, ich hab Lust auf Dich!“ gefeiert. Sie wurde aus heutiger Sicht neu inszeniert. In den Achtzigern war der Abend als „Kultrevue“ angesagt. Erst ausgebremst durch den Lockdown, mussten jetzt die Proben wegen Krankheit (kein Corona) abgebrochen werden.