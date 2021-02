Wanderhütte in Oberwürzbach : Dicke Luft in der Frohsinn-Hütte

Oberwürzbach Der Oberwürzbacher Wanderverein hat der Pächterin Daniela Malter nach Differenzen zum Ende des Jahres gekündigt.

Der Auseinandersetzung in den jeweiligen Schaukästen gingen einige Vorgänge in der Wanderhütte voraus. So waren im vergangenen Spätherbst Vereinsmitglieder dabei, an den Außenanlagen zu arbeiten. Material wurde gebraucht, das in der coronabedingt geschlossenen Hütte aufbewahrt wurde. Wie der Vorsitzende des Vereins unserer Zeitung berichtet, habe es eine mündliche Absprache gegeben, dass der Vorstand auch dann Zutritt zur Hütte habe, wenn die Pächterin nicht vor Ort und auch nicht informiert sei. Deshalb schloss der erste Vorsitzende, Siegfried Deller, die Hütte auf und sah sich bei dieser Gelegenheit auch näher um, wie er unserer Zeitung berichtet. Nach seiner Auffassung sei der Zustand weit entfernt von dem früheren Zustand der Hütte gewesen, als sie noch in puncto Sauberkeit ein Vorzeigeobjekt gewesen sei. Deller bat zwei Vorstandsmitglieder, die Kassenwartin und die zweite Vorsitzende, sich Tage später ebenfalls in der Hütte umzusehen. Auch diesmal, ohne dass die Wirtin informiert gewesen wäre. Die beiden Vereinsvertreterinnen zeigten sich „schockiert“ und sprachen in einem Brief, der an Daniela Malter ging, von einer „verdreckten Hütte“.