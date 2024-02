Zukunftsperspektive für Post und Postbank in St. Ingbert DHL befördert Spekulationen um Filiale in St. Ingbert

Hier könnte eine Stellungnahme von DHL, die den Ortsratsmitgliedern in der Sitzung vorgelegt wurde, allerdings für weitere Spekulationen sorgen. In St. Ingbert sei demnach DHL in der Zustellung derzeit gut aufgestellt – mit der Paket-Zustellbasis in der Dudweilerstraße 107 und dem Zustellstützpunkt in der Poststraße 48. Die verschiedenen Gebäudetypen, zu den hauptsächlich Sortierzentren, Zustellbasen und -stützpunkte zählten, würden aber sukzessive modernisiert und klimafreundlich nachgerüstet. Neue Eigenbauten würden dabei standardmäßig CO₂-neutral konzipiert und ermöglichen den Einsatz von Elektromobilität in der Zustellung, heißt es. „Ob und wenn ja, wo in St. Ingbert ein solches Neubauprojekt angegangen werden könnte, befindet sich aktuell noch in der Prüfung“, schreibt DHL weiter. Losgelöst von einem möglichen Umzug sorge Post/DHL allerdings dafür, dass die Bürgerinnen und Bürgern ihre Briefe und Pakete zuverlässig erhielten.