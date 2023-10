Bio-Brotboxen bei DHL in St. Ingbert DHL bringt die Bio-Brotboxen in die Schulen

Da war so richtig was los in den Fluren, die am Vormittag im Paketverteilzentrum der DHL normalerweise leer sind. Ab morgens um fünf nämlich laden dort die DHL-Fahrer ihre Autos, dann starten sie zu ihren Touren durch das ganze Saarland und die Westpfalz. Sind die Autos unterwegs, ist im Paketverteilzentrum etwas Ruhe. Doch nicht an diesem Tag. Vierzig Freiwillige organisierten sich vier Packstationen, um dann gelbe Brotboxen für die Erstklässler in der Umgebung zu packen. Bio-Brotboxen nennen sich die gelben, auf Dauereinsatz ausgelegten Plastikkästchen. Stefanie Lagaly vom Biosphären-Zweckverband und Michelle Schmitt kümmerten sich um den Inhalt.