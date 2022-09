Digitale Bürgerbeteiligung am 27. September : Bahn erläutert Pläne zum Lärmschutz

Digitale Bürgerbeteiligung am 27. September

Solche Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke, wie hier in Bruchhof, sind in St. Ingbert geplant. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

St. Ingbert Ab Januar 2024 ist der Bau von fünf Schallschutzwänden vorgesehen. Digitale Veranstaltung informiert die Bürger.

Um Anwohner mit neuen Schallschutzwänden künftig besser vor Schienenlärm zu schützen, plant die Deutsche Bahn (DB), in St. Ingbert-Mitte und Rentrischr ab Januar 2024 fünf Schallschutzwände zu bauen. Über die Planung informiert die DB bei einer digitalen Bürgerbeteiligung. Dabei liegt der Schwerpunkt zunächst auf zwei der Wände, die zwischen dem Albertus-Magnus-Gymnasium und der Blieskasteler Straße geplant sind. Interessierte sind laut Stadt eingeladen, am Dienstag, 27. September, ab 18 Uhr, an einer digitalen Veranstaltung teilzunehmen. Das zuständige DB-Projektteam wird gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulli Meyer über die Planungen informieren. Im Anschluss haben die Bürger die Möglichkeit, Fragen über einen Live-Chat zu stellen. Interessierte benötigen zur Teilnahme lediglich ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher und Tastatur. Der Zugang ist über den folgenden Link möglich: https://slidesync.com/n5kKOdxkxY