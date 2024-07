Aus St. Ingbert in die weite Forscherwelt und zurück Die Lust an Chemie-Experimenten begann im Saarland

Die Adolf-von-Baeyer-Denkmünze ist einer der bedeutendsten Preise, die ein Chemiker in Deutschland erhalten kann. Seit 2023 zählt auch der aus St. Ingbert stammende Professor Rainer Herges zum erlauchten Kreis der so ausgezeichneten Nachfolger des Nobelpreisträgers von Baeyer. Und die besondere Auszeichnung beschert Rainer Herges auch eine Einladung ins St. Ingberter Rathaus, wo er sich ich in das Goldene Buch der Stadt einträgt. Vor dem Eintrag ergibt sich im Amtszimmer des Oberbürgermeisters ein anekdotenreiches Gespräch. Sehr persönlich. Mit vielen Bezügen zu St. Ingbert und dem Saarland. Die Chemie im übertragenen Sinn stimmt zwischen den Gesprächspartnern. Chemie als Studienfach und Wissenschaft wird nur ein wenig gestreift.