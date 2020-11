Videobotschaft : Der Vorlesetag findet online statt

St. Ingbert Der Bundesweite Vorlesetag am 20. November ist eine wichtige Veranstaltung im Kalender der Kindergärten. In normalen Zeiten besuchen bekannte Personen aus Gesellschaft, Politik und Zeitgeschichte die Kinder und lesen aus Büchern vor.

Die momentanen Einschränkungen durch Corona machen einen Vorlesetag in den Einrichtungen nicht möglich: Denn Gesundheitsschutz geht vor. Aber die Verantwortlichen haben sich etwas ausgedacht. In diesem Jahr liest Oberbürgermeister Ulli Meyer den Kindern der Kita St. Franziskus in St. Ingbert ein Buch per Videobotschaft vor.