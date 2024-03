Volleyball Wieso der TV Rohrbach nach einer Niederlage feiert

Bei den Volleyballerinnen des TV Rohrbach gab es am Wochenende gleich doppelten Grund zum Feiern: Die erste Mannschaft feierte in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Saar-Rivalen TV Wiesbach den Klassenverbleib. Die zweite Mannschaft feierte in der Bezirksliga hinter Titelträger TV Saarwellingen II die Vize-Meisterschaft und schlägt wie der Meister in der kommenden Saison in der Landesliga auf.