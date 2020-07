Zertifikat für den Saarpfalz-Kreis : Saarpfalz-Kreis bleibt ein „familienfreundliches Unternehmen“

Saarpfalz-Kreis Im Jahr 2016 verliehen die Industrie- und Handelskammer und die Landesregierung des Saarlandes erstmals dem Saarpfalz-Kreis das Gütesiegel „Familienfreundliches Unternehmen“. Eine Auszeichnung, die verpflichtet und keineswegs „auf Lebenszeit“ vergeben wird.

Nun ist die offizielle Rezertifizierung erfolgt. „Wir sind familienfreundlich, weil wir stetig daran arbeiten, den beruflichen Alltag unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Kreisverwaltung an den Ansprüchen einer modernen Arbeitswelt zu orientieren und dem Thema Familie den entsprechenden Raum zu bieten – sei es durch Telearbeit, flexible Arbeitszeitmodelle oder familiennahe Beratungsangebote“, erklärte Landrat Theophil Gallo.

Einen Kriterienkatalog, den es für eine erfolgreiche (Re-)Zertifizierung abzuarbeiten gilt, gibt es nicht. Ute Knerr erklärte dazu: „Unternehmen oder Verwaltungen müssen von Beginn an Instrumente vorweisen können, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen. Genauso müssen sie bereit sein, neue Maßnahmen zu schaffen, die auf die jeweilige Organisation zugeschnitten sind. Es geht darum, gemeinsam im Haus Lösungen zu suchen und anzubieten. Diese können von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich sein. Man muss abwägen, was geht. Das kann letztendlich nur eine Schnittmenge sein.“ Die Situation in der Kreisverwaltung bewertete Ute Knerr durchweg positiv und lobte: „Familie und Beruf zu vereinbaren, heißt nicht ‚Ponyhof‘. Es braucht Menschen, die das Thema vorantreiben, eine Haltung dazu haben und Lösungen präsentieren. Das habe ich in Ihrem Haus vorgefunden, auch in der Verwaltungsspitze. Daher freue ich mich, Ihnen das Zertifikat noch einmal überreichen zu dürfen.“