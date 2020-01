Närrischer Saarpfalz-Kreis in St. Ingbert : Toller Startschuss für die Sitzungs-Fastnacht

St. Ingbert Der „Närrische Saarpfalz-Kreis“ gab in der St. Ingberter Stadthalle einen Vorgeschmack auf die kommenden Kappensitzungen.

Was er sah, waren die begeisterten Karnevalisten aus dem gesamten Kreis. Was diese sahen, war eine temporeiche, mit Kreativität voll gepackte Schau an närrischen Highlights der Session. Als freches Früchtchen beispielsweise zeigte sich die 13-jährige Mandy Siegrist von der KG „Dann wolle ma emol“ aus Rohrbach. Als Drama- Queen Mandy Sue erzählte sie von ihrem Onkel, der als Polier arbeitete, aber entlassen wurde, nachdem er einen Turm baute. Der Grund? „Er hielt die Pläne falsch herum – es hätte ein Brunnen sein sollen.“ Neben Pointen schmetterte das Bühnentalent auch Noten durch die voll besetzte Stadthalle. Aus „I will always love you“ wurde „Isch hann Fastnacht im Blut“ – mit extra lang gezogenem „uuuuuuu“. Aus dem Reggae-Hit „No woman, no cry“ dichtete sie „An Fastnacht dabei“. Und „Que Sera, Sera“ animierte die Narren zum Schunkeln.