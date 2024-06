Der künftige Landrat im Saarpfalz-Kreis Frank John wird neuer Landrat

Frank John war den ganzen Abend über aufgeregt: „Ich bin vor allen Wahlen nervös.“ Erst, als er sich ganz sicher sein konnte, dass er die Wahl gewonnen hatte, gönnte er sich ein kleines Fläschchen Bier und atmete tief durch: „Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe. Ich habe Respekt davor, aber ich weiß auch, dass es ein Amt ist, das vielfältige Aufgaben bereithält, die ich gern ausfülle.“ Da er seit vielen Jahren Bürgermeister in Kirkel ist – seine Amtszeit endet im Herbst – kennt er die Probleme der Kommunen: „Ich werde auf Zusammenarbeit mit allen Städten und Gemeinden im Kreis setzen, wir können nur gemeinsam zu Lösungen kommen. Mir sind die Finanznöte der Kommunen vertraut. Ich möchte Vertrauen aufbauen und bürgernah sein.“ In einer Kommune, so John, gebe man mit der Kreisumlage einen Teil des erwirtschafteten Geldes an den Kreis ab. „Als Landrat sollte man daher sorgfältig mit dem Geld der Kommunen umgehen“, so Frank John, „das allermeiste, was der Kreis macht, sind aber Pflichtaufgaben“. Dennoch wolle er einige neue Akzente setzen.