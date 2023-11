Im ehemaligen Ratskeller in St. Ingbert Kinderkleiderkammer ist Baustein im sozialen Netz von St. Ingbert

Die Kleiderkammer des Kinderschutzbundes hat immer Saison. „Aber jetzt nähern wir uns der kalten Jahreszeit, und jeder, der Kinder hat, weiß, dass die warme Kleidung aus dem letzten Winter mit Sicherheit nicht mehr passen wird“, bemerkt Nadine Backes beim Besuch in der Kinderkleiderkammer in St. Ingbert. Die Bürgermeisterin, als solche für Kinder und Bildung zuständig, erzählt zudem, dass sie ein konkretes Erlebnis dazu veranlasst hat, an diesem Tag in den ehemaligen Ratskeller zu kommen, um ein bisschen die Werbetrommel für die Angebote der Kinderschützerinnen zu rühren. „Ich war beim Kinderflohmarkt in unserer Kita. Als dort einiges nicht verkauft worden war, kam die Frage auf, ob man die Kleidungsstücke nicht spenden könnte und vor allem an wen.“ Weil ihr Hinweis, der Kinderschutzbund in St. Ingbert unterhalte doch eine Kleiderkammer, viele überraschte, stand für Nadine Backes fest: „Das Angebot muss bekannter werden“.