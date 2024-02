Handball Wieso Heimspiel ein halbes Auswärtsspiel ist

Seinen Sonntagabend verbrachte Philip Forster gemütlich zu Hause. Der Spielertrainer des HC St. Ingbert-Hassel genoss ein spielfreies Wochenende. Aber so ganz ohne Handball konnte er dann doch nicht sein. Immer wieder mal schnappte er sich sein Handy und öffnete den Live-Ticker der Saarlandliga. „Natürlich habe ich das Ergebnis verfolgt bei so einem Spiel, bei so einem Derby. Und für uns war es ja ein gutes Ergebnis“, erzählt Forster, der sich über die 25:27-Niederlage des bis dahin verlustpunktfreien Saarlandliga-Spitzenreiters HSV Merzig/Hilbringen beim TuS Brotdorf freuen konnte. Der Grund: Forster erwartet mit dem Tabellendritten HC St. Ingbert-Hassel an diesem Samstag um 19 Uhr in der Rohrbachhalle den Tabellenführer. Es könnte ein Spitzenspiel werden, in dem eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fällt.